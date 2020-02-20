2020/02/20 | 11:38 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 11:38.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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