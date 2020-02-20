2020/02/20 | 11:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 11:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#لقاء_مع_فنان .. الخميس بعد الـ4 عصراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).