مصرف الرافدين يعلن فتح الاعتمادات المستندية للوزارات والتجار وشركات القطاع الخاص

2020/02/20 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن فتح الاعتمادات المستندية لوزارات الدولة والتجار وشركات القطاع الخاص وبعمولات ميسرة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “المصرف مستعد لتسلم طلبات فتح الاعتمادات المستندية للتجار والقطاعين العام والخاص في تمويل التجارة الخارجية”.وأضاف، أن “فتح الاعتماد المستندي للتجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير لبضائعهم وشحنها وإخراجها

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