2020/02/20 | 11:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب سابق: لم تعد هناك معوقات امام علاوي وفرصته اصبحت كبيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: لم تعد هناك معوقات امام علاوي وفرصته اصبحت كبيرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: لم تعد هناك معوقات امام علاوي وفرصته اصبحت كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).