انتهاك القيم.. حسين علي

2020/02/20 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حسين علي: انتهاك القيم – حين تفعل صورة واحدة عن “المثلية” بالسياسيين العراقيين ما لا تفعله بهم مئات الصور والڤيديوهات لقتل المتظاهرين الأبرياء فنحن أمام أزمة أخلاق وقيم حقيقية – حين يهتم الساسة للبيرة لا القتل فنحن أمام أزمة قيم – عندما تكون قيمة حياة الانسان أرخص شيء لا تبقى قيمة لشيء!

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