لجنة نيابية لـ”العهد نيوز”: اتهام وزير العمل بالباطل ظلم كبير وباب الوزارة مفتوح امام الجميع

2020/02/20 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل الفتلاوي، أن أبواب وزارة العمل مفتوحة أمام الجهات الرقابية والتشريعية، فيما اعتبر أن اتهام الوزير بالباطل ظلم كبير وانه نيل من نزاهة وشجاعة وزير العمل.وقال الفتلاوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، أن “ادعاءات النائبة هدى سجاد عن إبرام وزير العمل عقود يشوبها الفساد تندرج ضمن […]

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