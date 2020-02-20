2020/02/20 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح المزدوج الذي وقع بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ألمانيا إلى 11 قتيلا، بينهم المشتبهين بتنفيذ العملية.وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا حانتين للشيشة في شارعين مختلفين بالمدينة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 11، وإصابة عدد كبير من رواد المكانين. وذكر مسؤول في الشرطة المحلية، أن قوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 11 بإطلاق نار بمدينة هاناو بألمانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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