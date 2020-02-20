وزارة التعليم: إجراءات بحق فضائية عرضت تقريراً منافياً للقيم الأخلاقية

2020/02/20 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن إجراءات بحق فضائية عرضت تقريراً منافياً للقيم الأخلاقية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام، أنه “في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير عجلة مؤسساتها ومواكبة التطور عند نظيراتها في المنطقة والعالم، تواجه الوزارة في هذا المقطع الزمني الدقيق موجة من

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