2020/02/20 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تفكيك حزام ناسف من جثة داعشي قُتل بقصف طائرات F16 العراقية في الأنبار

يتبع.



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