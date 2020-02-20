تفكيك حزام ناسف من جثة داعشي قُتل بقصف طائرات F16 العراقية في الأنبار


تفكيك حزام ناسف من جثة داعشي قُتل بقصف طائرات F16 العراقية في الأنبار
2020/02/20 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تفكيك حزام ناسف من جثة داعشي قُتل بقصف طائرات F16 العراقية في الأنبار

 

يتبع.

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