بالصور.. افتتاح مبنى تربية كربلاء بعد ازالة مخلفات الشغب والحرق

2020/02/20 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اكد مراسل “العهد نيوز” افتتاح مبنى تربية كربلاء المقدسة بعد ازالة مخلفات الشغب والحرق التي حدثت في الفترة السابقة.واضاف مراسلنا، انه وبعد اغلاق المديرية لمدة اربعة اشهر تم افتتاحها بحضور كادر المديرية ومديرها وبعض الشخصيات الاكاديمية.الجدير بالذكر انه تم تكريم الشباب المتطوع الذين قاموا بتأهيلها وصبغ الجدران المحروقة.انتهى2

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