ريال مدريد على وشك “تحطيم حلم” قائد الفريق راموس.. هل سيواجه مصير كاسياس وراؤول؟

2020/02/20 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تشير تقارير صحفية، إلى احتمالية تسبب ادارة ريال مدريد بتحطيم حلم قائد الفريق سيرجيو رامس، بانهاء مسيرته الكروية بقميص النادي لاغيره، وذلك بعد الحديث عن “تباطؤ” تمارسه ادارة النادي في تجديد عقد راموس الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل.وسلطت صحيفة “آس” الاسبانية، عن خلافات بين ادارة النادي وراموس، حيث ينتهي عقد راموس، […]

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