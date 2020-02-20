الاستثمار النيابية تكشف لـ”العهد نيوز” عن تهديد حقيقي للمجتمع والاقصاد الوطني

2020/02/20 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، ان التهريب والغش يشكلان تهديدا حقيقا للمجتمع والاقتصاد الوطني،فيما دعا المنافذ الحدودية إلى تشديد الرقابة ومنع التهريب والغش التجاري بكافة أشكاله.وقال الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “الفترة الماضية شهدت عمليات تهريب وإدخال بضائع غير صالحة للاستهلاك البشري”.وأشار إلى أن “بعض حيتان الفساد […]

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