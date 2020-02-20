2020/02/20 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة ‏استئناف الرصافة الاتحادية، الخميس (20 شباط 2020)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدانين اثنين يقومان ‏بترويج العملة المزيفة في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدانين اعترفا بالقيام بترويج عملة الدولار الامريكي (مزيفة)، حيث يقدمون على شراء مئة وخمسون ألف دولار أمريكي ‏مقابل خمسة وسبعين ألفا من هذه العملة".

وأضاف أنه "تم القبض على المدانين من قبل المفارز الامنية وبأشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص وبحوزتهم ‏مبلغ قدره خمسة الاف دولار امريكي في منطقة الكرادة".

وأشار القضاء إلى أن " المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لإحكام المادة ‏‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

بغداد اليوم- خاص

أكد وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، الخميس (20 شباط 2020)، أن صحة الإقليم كثفت جهودها لمواجهة فايروس كورونا، بعد اعلان وفاة شخصيين بالفايروس في إيران، مبينا أن الصحة فرضت اجراءات احترازية في المنافذ الحدودية للتأكد

بغداد اليوم- بغداد

غادر اليوم الخميس، 3 وافدين الحجر الصحي من دائرة صحة النجف بعد وصولهم من دولة الصين، فيما وضعت صحة البصرة ‏عائلة كاملة تحت الحجر الصحي في مستشفى البصرة العام بعد قدومها من الصين مرورا بإيران.‏

واعلنت دائرة صحة النجف،

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية صارمة، في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرته اتخذت سلسلة اج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء: الحبس ‏سنتين لمدانين اثنين بترويج عملة مزيفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء: الحبس ‏سنتين لمدانين اثنين بترويج عملة مزيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).