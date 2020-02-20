مغادرة 3 وافدين للحجر الصحي ووضع عائلة أخرى بالحجر في النجف والبصرة

2020/02/20 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غادر اليوم الخميس، 3 وافدين الحجر الصحي من دائرة صحة النجف بعد وصولهم من دولة الصين، فيما وضعت صحة...





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