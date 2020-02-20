الإعلان عن إصابتين جديدتين بفايروس كورونا شمالي إيران

2020/02/20 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس (20 شباط 2020)، تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا شمالي إيران، ليرتفع عدد المصابين الى 27 حالة إصابة في عموم إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه "تم اكتشاف ثلاث حالات جديدة، يشتبه في إصابتهما بفايروس كورونا في مدينة قم بإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد تضم وزراء ومسؤولين بتوجيه من الرئيس حسن روحاني.





قبل ذلك، نقلت قناة " بي بي سي" الفارسية، عن مصادر مطلعة أنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وأعلنت العديد من الصيدليات في قم عن نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل".

وكان اثنان من مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنا في وقت سابق، وفاة شخصين، عقب إصابتهما بفيروس كورونا الأربعاء في مستشفى بمدينة قم.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن المواطن الأجنبي حامل فيروس "كورونا" في مصر أخذ يتماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس.

وكشفت مصر يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران إثر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث تم وضع مستشفيات مدينة "قم" في حالة استنفار.

وأشار المسؤول إلى أنه تم وضع حالات

بغداد اليوم- متابعة

هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار، الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أمامها ونبذ المجتمع لها، بحسب قولها.

وتحدثت فاروق في مقطع فيديو - بث حي لمدة 40 دقيقة، وهي تبكي، عما تواجهه من صعاب في سوق العمل

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