منصور البعيجي يدعو القوى السياسية إلى ترك أمر تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/20 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى الإعلان على الملأ عن اسم أية كتلة أو حزب يضغط عليه لفرض وزراء في كابينته الوزارية.

ودعا البعيجي جميع القوى السياسية والأحزاب إلى ترك تشكيل الحكومة لمحمد توفيق علاوي وعدم التدخل بفرض أي مرشح لشغل أية حقيبة وزارية حتى يكون هو المسؤول الأول والأخير على حكومته ويستطيعَ أن يحقق شيئا خلال الفترة التي سيحكم بها البلد لحين إجراء الانتخابات المبكرة.

وطالب البعيجي رئيس الوزراء المكلف بالخروج إلى الاعلام والكشف عن الجهات التي تضغط عليه لفرض وزراء معينين في حال استمر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يعرف المتظاهرون من هو سبب دمار البلد واستشراء المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الأحزاب.

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