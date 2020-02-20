حكومة اقليم كوردستان: لا توجد مشاكل مع بغداد حول رواتب الموظفين

2020/02/20 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عدم وجود مشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد تعيق ارسال الرواتب لموظفي الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل للصحفيين اليوم انه "لاتوجد مشاكل حول ارسال الرواتب"، مردفا بالقول ان "من اوليات حكومة الاقليم تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدي".

واضاف "نحن قد عبرنا عن حسن النوايا مع بغداد وابرمنا اتفاقات مؤخرا"، قائلا "نامل من بغداد ان تلتزم بتلك الاتفاقات".

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