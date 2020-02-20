القانونية النيابية: الاستفتاء على الدستور بعد تصويت البرلمان

2020/02/20 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح، داعية لجنة التعديلات الدستورية إلى تقديم نتائج عملها للبرلمان.

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