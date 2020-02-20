2020/02/20 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح، داعية لجنة التعديلات الدستورية إلى تقديم نتائج عملها للبرلمان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: الاستفتاء على الدستور بعد تصويت البرلمان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: الاستفتاء على الدستور بعد تصويت البرلمان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: الاستفتاء على الدستور بعد تصويت البرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).