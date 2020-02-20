2020/02/20 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروع تسبب إصابة نحو 70 شخصا، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة.ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن أحد عناصر شرطة إقليم الكيبيك قوله إن ” شخصين بقيا عالقين داخل سياراتهما بعد مرور ساعات على الحادث، الذي وقع بعد منتصف ليل الاربعاء “.واضافت انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مروع في كندا : تصادم 200 مركبة واصابة 70 شخصا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مروع في كندا : تصادم 200 مركبة واصابة 70 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).