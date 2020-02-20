وسط مطالبات بغلق الحدود.. الطيران المدني يؤكد استمرار الرحلات مع ايران

2020/02/20 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت سلطة الطيران المدني اليوم الخميس، أن الرحلات مع إيران مازالت مستمرة، وذلك بعد انباء عن ايقافها بسبب انتشار كورونا في ايران.وقالت السلطة في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية إن “رحلاتنا مع إيران مازالت مستمرة ولا يوجد أي تأجيل فيها”.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ بعنوان “#اغلقوا_الحدود_مع_ايران” […]

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