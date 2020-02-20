2020/02/20 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد تضم وزراء ومسؤولين بتوجيه من الرئيس حسن روحاني.وأضاف الربيعي أن اللجنة الخاصة ستضم وزراء،الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.ويأتي اجتماع هذه اللجنة عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.قبل ان يتم الاعلان عن اصابتين جديدتين في مازندران شمالي ايران.كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تشكل لجنة عليا بمشاركة قوات مسلحة لمواجهة فيروس "كورونا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تشكل لجنة عليا بمشاركة قوات مسلحة لمواجهة فيروس "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).