العراق يحجر على عائلة قادمة من الصين عبر إيران

2020/02/20 | 12:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من الواضح ما اذا كانت السلطات قد تشتبه بإصابة العائلة بفيروس كورونا

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