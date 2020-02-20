واشنطن: طهران تواصل تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن

2020/02/20 | 12:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية إيريك باهون، استمرار #إيران في عمليات تهريب #الأسلحة لميليشيا الحوثي في #اليمن دون أي اعتبار لقرارات #مجلس_الأمن_الدولي.وقال باهون خلال […]

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