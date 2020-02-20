العثور على جثة ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً شمال وادي الخزيمي

2020/02/20 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، العثور على جثة داعشي يرتدي حزاماً ناسفاً شمال وداي الخزيمي.

وقالت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "القوات الامنية ضمن قيادة عمليات الأنبار، تجري عملية تفتيش للاماكن التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية، يوم 18 من شباط الجاري شمال وادي الخزيمي".

واضافت انه "تم العثور على جثة ارهابي من عناصر داعش يرتدي حزاماً ناسفاً، حيث جرى تفكيك الحزام وتسليم الجثة الى استخبارات القيادة، كما عثرت على بندقية M16 مدمرة ومخزن وموبايل مدمر وذاكرة حاسبة ومواد اخرى".

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