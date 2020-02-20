لابورت يتفوق على روبن ودروغبا

2020/02/20 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عاد المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، إلى صفوف مانشستر سيتي، ليساهم في فوزه على وست هام يونايتد 2-0 مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وغاب لابورت لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما تعرض لإصابة في بداية الموسم، الأمر الذي حد من تطلعات مانشستر سيتي، ووضعه في مأزق دفاعي منذ ذلك الحين.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن "لابورت بات أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في أول 50 مباراة بالدوري الإنجليزي".

وحقق لابورت الفوز في 43 من أصل 50، متفوقا على كل من آريين روبن وديدييه دروغبا، وزميله في مانشستر سيتي إيديرسون، والذين فاز كل منهم في 42 مباراة.

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