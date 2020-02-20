القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ديالى

2020/02/20 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت اثناء الممارسات الامنية، من القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في مدينة بعقوبة وقضاء خانقين".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء".

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