اليوم.. منتخبنا الشبابي يواجه الكويت في بطولة العرب

2020/02/20 | 12:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب شباب العراق، نظيره الكويتي في اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية 2020.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب ارشد صباح الساعدي، إن “منتخب الشباب وصل الى الدرجة القصوى من الاستعداد قبل مواجهة الكويت اليوم على ملعب سعود بن جلوي”.وأوضح، أن “المدرب قحطان جثير، ابلغ اللاعبين بان يبذلوا قصارى جهدهم من […]

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