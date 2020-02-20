2020/02/20 | 12:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى حسه الإنساني، بعيدا عن ملاعب كرة القدم، حيث أبدى بطريقته الخاصة تعاطفه مع طفل سوري، فقد ساقه اليمنى بسبب الحرب الدائرة في بلاده.ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن حمزة الجاسر يبلغ من العمر 8 أعوام، ويعيش مع اللاجئين السوريين في تركيا، مشيرة إلى أنه فقد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لفتة إنسانية لمحمد صلاح تجاه طفل سوري فقد ساقه في الحرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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