سحابة مطرية متنقلة تجوب مناطق متفرقة من العراق

2020/02/20 | 12:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتشهد عدد من المناطق في العراق، أمطارًا متفاوتة بين غزيرة ومعتدلة، تبدأ بالانحسار تدريجيًا خلال نهار الخميس إلى مدن الجنوب والشمال بعيدًا عن وسط وغرب العراق، وتكون الأمطار مصحوبة برعد وبرق.

متنبئ جوي: مدن البلاد تتأثر بمنخفض جوي قطع يتحول تدريجيًا إلى أخدود بارد يسبب نشاط سحب ممطرة وخلايا رعدية

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "مدن البلاد تتأثر بمنخفض جوي قطع يتحول تدريجيًا إلى أخدود بارد يسبب نشاط سحب ممطرة وخلايا رعدية شملت أيضًا كل من الكويت وشمال السعودية"، مبينًا أنه "من طبيعة هذه الفترة قبل نهاية الشتاء وقبل حلول فصل الربيع أن الأمطار تكون ذات طابع رعدي بسب انخفاض الضغط الجوي والفروقات الحرارية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة السطحية تدريجيًا".

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تحذيرات من سيول قادمة

أكد أن "خارطة كميات الأمطار الصادرة من المركز الأوربي تشير إلى احتمالية عالية لهطول غزير رعدي يشمل مناطق من ميسان وذي قار وأربيل ودهوك"، مبينًا أن "باقي الأماكن وكما يظهر في الخارطة يكون هطولها متفاوت مابين خفيف إلى معتدل مع البرق والرعد".

أشار إلى أنه "تبدأ الأمطار بالتلاشي في غرب البلاد وشمال غرب والجنوب الغربي تتبعها مناطق الوسط ومنها العاصمة بغداد والفرات الأوسط مع دخول رياح الشمال الغربية وتكون نشطة السرعة مع غبار خفيف وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بشكل مؤقت"، مشيرًا إلى أنه "خلال ساعات ما بعد ظهر الخميس تنحسر الأمطار نحو مدن البصرة وميسان وواسط وديالى والسليمانية وأربيل ودهوك وشمال نينوى فقط، لتتلاشى من هذه المدن خلال بداية الليل أو المساء عدا بعض الهطولات الخفيفة ربما تستمر في السليمانية".

من جانبه، أكد المتنبئ واثق السلامي، أن "تحديثات خرائط الطقس تشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار خلال نهار الخميس"، مبينًا أنه "من المتوقع أن تتعرض معظم مدن الشمال لتساقط أمطار مختلفة الشدة تمتد لتشمل أغلب مناطق الوسط والغربية".

وبحسب السلامي فإن التوقعات تشير إلى "فرص لهطول أمطار معتدلة تطال مدن البصرة وميسان وأقصى الجنوب تكون غزيرة في مدينة العمارة، أما باقي المناطق فالأجواء غائمة جزئيًا وأحيانًا غائمة مع فرص زخات خفيفة متفرقة".

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