ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا الى 11 حالة في امريكا

2020/02/20 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الأمريكية ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات اضافية فى ولاية كاليفورنيا.وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه تم “التأكد من إصابة زوجين وفدا من مدينة “ووهان” الصينية في 24 يناير الماضي، حيث ظهرت على الزوج أعراض منها سعال وحمى، وبعدها […]

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