إيران تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

2020/02/20 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس غرفة التجارة الايرانية الاماراتية فرشيد فرزانكان، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات.وقال فرزانكان في تصريح له في مدينة قم خلال ملتقى حول المشاركة في معرض اكسبو 2020 ، انه علينا بذل كل الجهود للتعريف بطاقات وامكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية الثقافية والاقتصادية على الصعيد العالمي.واشار الى بعض الاجراءات المالية […]

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