الزراعة توضح مسؤوليتها حول دخول الطماطم من المنافذ الحدودية وترد على تقرير تلفزيوني

2020/02/20 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأوضحت وزارة الزراعة، الخميس (20 شباط 2020)، مسؤوليتها حول دخول محصول الطماطم من المنافذ الحدودية، وحقيقة المعلومات الواردة في تقرير قناة "اسيا"حول دخول المحصول للبلد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ الحدودية، نظراً لوفرة المحصول محلياً، وتطبيقا للروزنامة الزراعية" موضحة، أن "المعلومات التي وردت في تقرير قناة آسيا حول دخول محصول الطماطم من المنافذ الحدودية لا صحة لها، ويحتوي على الكثير من المغالطات الاعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، واخفاء الحقائق والانجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي".





وأضاف البيان، أن "الوزارة تواصل تطبيق السياسة التي وضعتها في حماية المنتجات الزراعية، ومنع استيراد 25 منتجاً زراعياً، نظراً لوفرتها في الاسواق المحلية والوصول الى الاكتفاء الذاتي ومنها محصول الطماطم، وعدم مسؤوليتها عن دخول المحاصيل خلافا للضوابط والموافقات الرسمية، وانما هي من مهام السلطات الامنية وهيئة المنافذ الحدودية".





وتابع البيان، أن "الوزارة توضح، ان مهامها هي ايقاف منح اجازات الاستيراد واشعار السلطات المختصة بمنع استيراد المنتجات الزراعية التي وصلت الى الاكتفاء الذاتي منها".

وأكدت وزارة الزراعة "استمرار دعمها للفلاحين والمزارعين، من خلال توفير البذور والأسمدة المدعومة والمستلزمات الزراعية اللازمة، وان ابوابها مفتوحة لهم بصورة دائمة، من اجل تلبية مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لهم"، داعية "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات والحقائق الى الرأي العام والتحقق من صحتها من المصدر وأصحاب الشأن والمختصين".





وكانت هيأة الاعلام والاتصالات، قد وجهت، الأربعاء (19 شباط 2020)، انذارا الى احدى القنوات الفضائية العراقية.

وقالت الهيأة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "نظرا لما ورد في برنامج لقناتكم (اسيا) من مخالفة وقيامكم بإساءة صريحة الى الجامعات والتشهير بهم تقرر انذاركم بضرورة الالتزام بما يلي: ازالة المادة المخالفة التي تم بثها بخصوص الموضوع من قناتكم ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لكم، وعدم تكرار بث المادة باي وقت لاحق".

وتضيف الوثيقة، "يجب تقديم اعتذار رسمي من خلال شاشتكم الى وزارة التعليم العالي وطلبة الجامعات العراقية كون ان المادة تضمنت اساءة وتشهير صريح بالطبقة الطلابية العراقية".

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واعلنت دائرة صحة النجف،

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