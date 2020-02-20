الموسوي يوجه دعوة إلى وزيري الداخلية والصحة للتريث بقرار إلغاء التأشيرة بسبب كورونا

2020/02/20 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب جواد الموسوي، وزيري الداخلية والصحة إلى التريث في قرار منح سمات دخول للإيرانيين الوافدين إلى العراق.

وقال الموسوي في تصريح إن تسجيل أكثر من حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران يستوجب التريث بقرار منح التأشيرة للإيرانيين الوافدين إلى العراق وذلك لأغراض مهنية وطبية وليس لمزايدات سياسية.

وشدد الموسوي على ضرورة منع السفر بين العراق وإيران ولمدة شهر كامل، إلا للحالات الضرورية جدا وبعد إجراء الفحص الطبي الكامل والدقيق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أمر ضروري لمنع دخول فيروس كورونا إلى العراق.

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