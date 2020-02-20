2020/02/20 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت كتلة النهج الوطني عمليات استهداف المتظاهرين بالعنف وبأساليب متعددة أوقعت إصابات خطيرة في ممارسات تتنافى مع القانون وحقوق الإنسان ودعوات التهدئة والتعامل الإيجابي مع المحتجين.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في تصريح إن التفكير بعقلية الحلول الأمنية في محاولات إنهاء التظاهرات بالقوة خطأ فادح يزيد الوضع تعقيدًا ويقود إلى مزيد من الاضطراب والتوتر في علاقة الشعب بالسلطة، مشيرا إلى أن سفك الدماء والاعتداء على الممارسات السلمية المجتمعية يجعل الحكومة وأجهزتها في حالة عزلة وانفصال عن الشعب بكافة شرائحه.

وشدد طعمة على ضرورة تشكيل حكومة قوية وطنية أمينة تنحاز لتطلعات الشعب وآماله وتستعيد هيبة الدولة وقرارها السيادي المستقل وتكافح الفساد وتعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة تتمكن من إحداث الإصلاح والتغيير السياسي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة النهج الوطني تستنكر استمرار عمليات استهداف المتظاهرين المطالبين بحقوقهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة النهج الوطني تستنكر استمرار عمليات استهداف المتظاهرين المطالبين بحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).