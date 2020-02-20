2020/02/20 | 13:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصدار اليوم الخميس.واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر 19 كانون الأول من العام الماضي.وجاء منتخب اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب العراقي ..



70 عالمياً 7 عربياً وآسيوياً في تصنيف “فيفا” الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي .. 70 عالمياً 7 عربياً وآسيوياً في تصنيف “فيفا” الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي .. 70 عالمياً 7 عربياً وآسيوياً في تصنيف “فيفا” الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).