نواب نينوى يجمعون تواقيع لمنع نقل أسر الدواعش العراقيين من سوريا لمحافظتهم

2020/02/20 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني يوم الخميس عن جمع ممثلي المحافظة في البرلمان تواقيع ترفض انشاء الحكومة الاتحادية مخيما لايواء أسر عناصر داعش العراقيين المتواجدة في سوريا.

وقال دوبرداني في مؤتمر صحفي عقده في ناحية زمار في نينوى وسط جموع من الناس ان ممثلي محافظة نينوى في البرلمان جمعوا تواقيع وارسلوها الى عمليات نينوى عبروا فيها و بشدة برفض انشاء مخيم بزمار لايواء أسر عناصر داعش القادمين من مخيم الهول في سوريا الذي يعد من اخطر المخيمات وفق التقارير الدولية.

واضاف ان عدد افراد أسر داعش من العراقيين في مخيم الهول يتجاوز 18 الف شخص.

واردف بالقول "اليوم نحن نواب ونينوى ومجلس المحافظة والحكومة المحلية نقف هنا لمنع نقل تلك الاسر الى المخيم المزمع انشاؤه في زمار"، داعيا الحكومة العراقية لايجاد حل لهذه المشكلة والعمل على اعادة تأهيل تلك الاسر داخل المجتمع قائلا "لا ينبغي عزلها مما قد يؤدي الى عودة ظهر التنظيم مرة اخرى ".

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