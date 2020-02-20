الدبلوماسية الكوردية.. تتألق في المحافل الدولية

وليس ببعيد ما أسفرت عنه محادثات السيد نيجيرفان البارزاني وما تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبإهتمام بالغ ومشاركته الفاعلة في المؤتمر العالمي الإقتصادي في دافوس بسويسرا , ولقاء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بسيادته دون غيره من مسؤؤلي الحكومة العراقية مما يدل على عمق العلاقة الأمريكية الكوردية وإحترام الأمريكان لمواقف الشعب الكوردي ومساندتهم له وعدم التخلي عنهم وخاصة عند تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 688 في عام 1991 الخاص بإنشاء منطقة ملاذ آمن للكورد من بطش طيران النظام البائد , حيث الطريق الى العراق يمر من إقليم كوردستان حسب رأي بعض المراقبين .
وجدير بالذكر وما لفت إنتباه العالم الى زيارة السيد مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق وبدعوة رسمية الى المانيا وايطاليا ومشاركته الفاعلة في مؤتمر مينشن للأمن ولقاء سيادته بابا الفاتيكان حيث وصف المراقبين الإقليم في بعض الأحيان ، بأنه العراق الآخر ، وبلد التسامح والتعايش السلمي لجميع الطوائف والأقليات والأديان , حيث لها حكومتها المستقلة وبرلمانها الخاص بها بالإضافة الى الأجهزةالأمنية و قوى الشرطة الخاص بها وعلاقاتها الدبلوماسية الخاصة مع العالم الخارجي , عليه قامت حكومة الأقليم بموجب (المادة 22 من نظام مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراق رقم (1 في 15/6/2000) ودستور جمهورية العراق لعام 2005 (المادة 121، فقرة 4) بتأسيس دائرة للعلاقات الخارجية والتي تقابل وزارة الخارجية في أيلول 200، بوصفها ضرورة وركيزة مهمة من ركائز الحكومة لتعزيز مصالح الإقليم وشعبه وتنفيذ الكثير من الواجبات في ميادين عدة وخاصة في ميدان العلاقات مع المجتمع الدولي , وهي إحدي الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع الإقليم في قلب الأحداث الدولية وتفاعلاتها و إبراز جهود الحكومة في ميدان العمل الدبلوماسي من خلال تطوير العلاقات الدبلوماسية لحكومة اقليم كوردستان مع دول العالم.
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