العطا: المالية حددت موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين

2020/02/20 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة المالية موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين مع وزارة التربية.

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