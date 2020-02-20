2020/02/20 | 13:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حددت وزارة المالية موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين مع وزارة التربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطا: المالية حددت موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطا: المالية حددت موعداً لصرف رواتب المتعاقدين المجانيين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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