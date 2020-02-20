بعدما ضمن نصف اصوات البرلمان.. علاوي يسقط في فخ المحاصصة الطائفية

2020/02/20 | 13:01 - المصدر: سومر نيوز

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دعا رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، البرلمان إلى الانعقاد يوم الإثنين المقبل، للتصويت على تشكيلته الحكومية، معتبراً أنه ...

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