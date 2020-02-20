2020/02/20 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي اقصوي، بأن سلطات بلاده قررت إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرة الدخول، بهدف تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.وأوضح أقصوي في بيان، اليوم الخميس، أن الدول المشمولة بالإعفاء هي: النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.وأضاف أن قرار الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مارس القادم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط قطاع السياحة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعفي مواطني 5 دول من "الفيزا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعفي مواطني 5 دول من "الفيزا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).