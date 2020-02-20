نتائج اجتماعات بغداد ستحدد موقف القوى الكردية من حكومة علاوي

2020/02/20 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الاتحاد الإسلامي جمال كوجر، أن نتائج الاجتماعات في بغداد هي التي تحدد موقفنا من حكومة علاوي....

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