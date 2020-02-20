ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة في العراق

2020/02/20 | 13:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نمت هذه الاحتياطيات بنسبة 5.52 بالمئة نتيجة لزيادة شهدتها مشتريات البنك المركزي من الدولار الأميركي

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