ذي قار: إحالة 300 موظف للتقاعد في غضون اربعة ايام

2020/02/20 | 13:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير تقاعد ذي قار احمد الزيدي، الخميس، احالة 300 موظف للتقاعد في غضون اربعة ايام، مشيرا الى ان القانون الجديد ‏سيحيل أربعة الاف موظف حكومي الى التقاعد في المحافظة.‏ وقال الزيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن”قانون التقاعد الجديد شمل اعداد كبيرة من الموظفين بالاحالة على التقاعد في ذي قار ‏خصوصا

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