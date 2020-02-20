المؤتمر الموسع لعلماء اليمن يدين اغتيال القادة الشهداء ويحرم “التطبيع”

2020/02/20 | 13:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق، اليوم الخميس، المؤتمر الموسع لعلماء اليمن بالعاصمة صنعاء بعنوان (رفض صفقة ترامب وحرمة التطبيع مع العدو الصهيوني) بمشاركة عدد من العلماء من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق الذين شاركوا بكلمات عبر دائرة تلفزيونية.ودعا بيان مؤتمر علماء اليمن الموسع إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، والوقوف بوجه صفقة ترامب وعدم تمريرها، كما دعا علماء الأمة للقيام

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