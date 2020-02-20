وزير النقل السابق “يحرج نفسه” بانتقاد توقف سلم كهربائي بمطار بغداد: متعطل منذ كنت في المنصب!

2020/02/20 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي، مستاءً وهو يتكلم بحرقة بسبب عدم إصلاح سلم متوقف عن العمل في مطار بغداد، متحدثًا عن “معاناة كبار السن والمرضى” بسبب “التهاون” وعدم تقديم الخدمات الجيدة في مطار بغداد، إلا أن المفاجأة تبين أن السلم متعطل منذ كان الوزير في منصبه، فضلًا عن استذكار عدد […]

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