2020/02/20 | 13:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت جامعة ديالى، الخميس، اكبر حملة للوقابة من مرض كورونا.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة واطلعت عليه وكالة صدى،ان” طلبة كلية الطب في جامعة ديالى اطلقوا حملة واسعة لبيان ولتوعية الاهالي بمرض كورونا الذي انتشر مؤخرا في العديد من بلدان العالم لافتا الى ان الحملة اعتمدت محوريين اساسيين الاول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى تطلق اكبر حملة للوقاية من مرض كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تطلق اكبر حملة للوقاية من مرض كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تطلق اكبر حملة للوقاية من مرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).