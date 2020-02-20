2020/02/20 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الزوارق الحربية للكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس، خرقها المياه الإقليمية اللبنانية.وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان “إن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل”.وأضاف البيان، أنه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤءقتة في لبنان.وكانت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية وزورقان حربيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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