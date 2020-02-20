2020/02/20 | 13:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة يوجه بمنع دخول أي مواطن عراقي أو إيراني عبر منفذ الشلامجة ما لم يتم التأكد من عدم إصابته بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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