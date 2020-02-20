2020/02/20 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع ديني يدعو الى غلق الحدود مع ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني يدعو الى غلق الحدود مع ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني يدعو الى غلق الحدود مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).