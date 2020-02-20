2020/02/20 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، أن وفداً من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” سيزور العراق قريباً لبحث تشكيل اتحاد الكرة.وقال عباس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ,إن “وفداً من الاتحاد الدولي سيرسل وفداً لبحث تشكيل اللجنة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة”.وأوضح أن “الاتحاد الدولي سيكلف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من “فيفا” يزور العراق قريباً لتشكيل اتحاد الكرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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