2020/02/20 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، عن رفع مستوى الاداء والعمل لكشف اي حالة مشتبه بها بفيروس كورونا بعد تسجيل ايران عدة اصابات.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تم رفع مستوى الاداء والاجراءات الاحترازية المتخذة مع الوافدين لمنع دخول مصابين محتملين بفيروس كورونا والتأكد من سلامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة النجف ترفع مستوى اجراءاتها في المطار لمواجهة فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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